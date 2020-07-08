مرتضى وجه كتابا الى النيابة العامة لاتخاذ تدابير في حق الشركة المتعهدة صيانة مبنى قصر الاونيسكو

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وجه وزير الثقافة عباس مرتضى كتابا الى النيابة العامة التمييزية

تضمن نص شكوى ضد الشركة المتعهدة “تنفيذ اعمال الصيانة والترميم في مبنى “قصر الأونيسكو” في الوقت المحدد للإنتهاء من اعمالها، ومخالفة الأنظمة والشروط المحددة في المناقصة، مما شكل ضررا وهدرا لمالية الدولة بسبب التأخير في تنفيذ الأعمال المطلوبة وانهائها”.

واعتبر ان “هذا التأخير في تنفيذ الاعمال غير مبرر وغير مشروع”، داعيا القضاء الى “اتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبة المخالفين”.