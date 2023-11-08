الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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مرتفع جويّ يسيطر على لبنان.. متى تعود الأمطار؟

منذ 12 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر مرتفع جويّ على لبنان بطقس مستقر كليًا لهذا الأسبوع مع انخفاض في درجات الحرارة. فيما يتحول الطقس إلى متقلب مع بعض الأمطار المحلية يوم الأحد.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: الجوّ مشمس، الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة مستقرة نسبيًا بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و١٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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