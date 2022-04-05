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مرتفع جوي مداري مغبر يسيطر على لبنان

5 - أبريل - 2022
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر على لبنان مرتفع جوي مداريّ ضخم مغبرّ، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، اليوم وغدا وبقاء نسب الرطوبة السطحية منخفضة فيما من المتوقع اشتداد الرياح غدا الاربعاء ويوم الجمعة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٧ درجة.
٢- الجو : قليل السحب ويتخلل الجو غبار خفيف
٣- الرياح : متقلبة بين شرقية وشمالية غربية ضعيفة الى سرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٥٥ – ٧٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الاربعاء: مستقر حار وغائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة ومغبر قليلاً. الحرارة ترتفع من جديد وتتراوح بين ١٩ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى جنوبية قوية سرعتها بين ٤٠ و ٨٠ كم/س ساحلا وتتخطى ٨٠كم/س على الجبال العالية

الخميس: مستقر دافئ جداً وقليل السحب ومغبر قليلاً. الحرارة تنخفض من جديد وتتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

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