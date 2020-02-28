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مرجع حزبي يخشى “القصاص” الأميركي

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أبدى مرجع حزبي اهتماماً بالغاً بالتصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، والمتعلقة بالتحضير لعقوبات أميركية جديدة على خلفية قانون ماغنتسكي في لبنان.

 

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وكشفت مصادر، من واشنطن، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن المرجع المذكور “تواصل مع مناصرين له في الجالية اللبنانية في العاصمة الأميركية، تربطهم علاقات ببعض دوائرها، للاستيضاح حول إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن أنها تدرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات”.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن “الأسئلة التي طرحها المرجع الحزبي، وحثِّه من تواصل معهم على إيفاده بتفاصيل حول الموضوع، تعكس حالة قلق تعتريه، وتحمل في طياتها علامات استفهام وتفسيرات كثيرة حول خشيته من انكشاف أمور معينة في هذا الإطار”.

المصدر lebanese-forces

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