الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون

منذ ساعتين
عناصر من مكتب مكافحة المخدرات

أكدت مصادر لبنانية لقناة العربية/الحدث أن الحرب على تجارة الكبتاغون وتصنيعه ستشهد تشديداً غير مسبوق في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن ملاحقة وتدمير ما يُعرف بـ”اقتصاد الكبتاغون” سيكون معيار نجاح الدولة في استعادة هيبتها وسيادتها.

وأضافت المصادر أن مرحلة “اللا دولة” قد ولّت، وأن تجارة الكبتاغون كانت أحد أبرز مظاهرها، لافتةً إلى أن الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية عازمة على مواجهة هذه الظاهرة بكل الوسائل القانونية والأمنية.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في لبنان والعراق كشفت وفككت في الـ 19 من آب الماضي واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • العربية

