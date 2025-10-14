مرحلة جديدة بلا ممانعة: ضغط أميركي وتحوّل عربي شامل

كشفت مصادر سياسية بارزة لصحيفة نداء الوطن أنّ الدول العربية تتجه في المرحلة الراهنة نحو إرساء واقع إقليمي جديد يقوم على إنهاء وجود ما يُعرف بمحور الممانعة، في ظلّ إصرار أميركي غير مسبوق “لن يتيح أي عودة إلى الوراء من الآن فصاعدًا”.

وأشارت المصادر إلى أنّ ما شهدته الساحة الإقليمية أمس يُعدّ بمثابة “زلزال سياسي” تتجاوز تردّداته حدود المنطقة التي وقع فيها، مرجّحة أن تظهر انعكاساته سريعًا في لبنان. وأوضحت أن أولى هذه التردّدات تمثلت في الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية السبت الماضي، حين حمّل “حزب الله” مسؤولية توريط لبنان في حرب غزة، ودعاه بوضوح إلى أن يحذو حذو حركة “حماس” في إعلان إنهاء مشروعه المسلح.

كما توقفت المصادر عند الرسالة التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس من على منبر الكنيست الإسرائيلي إلى رئيس الجمهورية اللبناني، حيث حياه على خطوته وطالبه بالمضي قدماً في مسار إنهاء سلاح “حزب الله”. واعتبرت المصادر أنّ هذا الموقف يشكّل دليلاً إضافياً على التوجّه الأميركي الحازم لإنهاء الأزمة اللبنانية عبر نزع سلاح الحزب وإرساء مرحلة جديدة خالية من نفوذ الممانعة.