مرحلة ما بعد 5 أيلول بين الرئيسين عون وبري… والأخير مغادرًا بعبدا: “ببركات ستنا مريم كل شي منيح”

في خضمّ الحراك السياسي المكثف عقب جلسة 5 أيلول، والتطورات المتسارعة المرتبطة بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته ومشاوراته السياسية والدبلوماسية في قصر بعبدا، حيث شكّلت ملفات الأمن والمؤسسات والتعاون الخارجي محورًا رئيسيًا في لقاءاته اليوم.

وفي التفاصيل، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا في قصر بعبدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خُصّص لعرض آخر التطورات السياسية، لا سيما في ضوء جلسة الخامس من أيلول وما تلاها من مواقف.

وتناول اللقاء خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الخطوات المرتقبة على صعيدي الحكومة والمجلس النيابي، وسط تأكيد على ضرورة مواكبة المرحلة المقبلة بمزيد من التنسيق بين المؤسسات الدستورية.

وعند مغادرته القصر الجمهوري، اكتفى الرئيس بري بالقول ردًّا على سؤال أحد الصحافيين: “ببركات ستنا مريم، كل شي منيح”، من دون الإدلاء بأي تصريح رسمي إضافي.