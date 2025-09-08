الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرحلة ما بعد 5 أيلول بين الرئيسين عون وبري… والأخير مغادرًا بعبدا: “ببركات ستنا مريم كل شي منيح”

منذ 7 دقائق
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

A A A
طباعة المقال

في خضمّ الحراك السياسي المكثف عقب جلسة 5 أيلول، والتطورات المتسارعة المرتبطة بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته ومشاوراته السياسية والدبلوماسية في قصر بعبدا، حيث شكّلت ملفات الأمن والمؤسسات والتعاون الخارجي محورًا رئيسيًا في لقاءاته اليوم.

وفي التفاصيل، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا في قصر بعبدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خُصّص لعرض آخر التطورات السياسية، لا سيما في ضوء جلسة الخامس من أيلول وما تلاها من مواقف.

وتناول اللقاء خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الخطوات المرتقبة على صعيدي الحكومة والمجلس النيابي، وسط تأكيد على ضرورة مواكبة المرحلة المقبلة بمزيد من التنسيق بين المؤسسات الدستورية.

وعند مغادرته القصر الجمهوري، اكتفى الرئيس بري بالقول ردًّا على سؤال أحد الصحافيين: “ببركات ستنا مريم، كل شي منيح”، من دون الإدلاء بأي تصريح رسمي إضافي.

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري استقبل أكاديميين وناشطين.. بيروت ستبقى منبع الطموحات لبناء لبنان افضل
    الجبهة الجنوبية
    الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مخازن للحزب في البقاع
    اعتصام لعمال بلدية الميناء.. لهذا السبب!

    الأكثر قراءة

    المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
    عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
    مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
    شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
    تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!