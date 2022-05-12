الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرشّحٌ يخرق ولا سرّية في الإقتراع

12 - مايو - 2022
اللبنانيون المغتربون يصوتون في الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مقر السفارة بالقاهرة

اللبنانيون المغتربون يصوتون في الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مقر السفارة بالقاهرة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

نشرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) عبر حسابها على “تويتر” المخالفات التي سجّلتها خلال أوّل 3 ساعات من فتح صناديق الاقتراع لموظفي الأقلام.

وأعلنت عن خرقٍ للصمت الانتخابي وضغط على الناخبين تمثّل بحضور مرشّح من عكار إلى داخل قلم اقتراع وطلبه من الناخبين الاقتراع ضدّ “المنظومة”.

كما سجّلت مخالفة في الغرفة رقم 3 في حلبا – عكار، إذ لم يتمّ إحصاء عدد الناخبين وأوراق الاقتراع والظروف.

ورصدت “لادي” في معظم مراكز الاقتراع بأنّ هيئة القلم عمدت إلى إزالة الرقم التسلسلي عن قسائم الاقتراع الرسميّة، ممّا يُعرّض سريّة الاقتراع للخرق. وعليه تمّ التواصل مع وزارة الداخليّة والطلب إليها إصدار تعميم في هذا الصدد.

ولفتت إلى وجود معازل في بعض المراكز لا تضمن سرية الاقتراع، وأفادت أنّه تّم التواصل مع وزارة الداخلية لمعالجة الأمر.

وذكرت أنّ هناك لغطاً حول تشكيل هيئة القلم في العديد من الأقضية. وخلال مشاهدات “لادي”، تبيّن لها عدم إلمام عدد من الناخبين بآلية الاقتراع و”هذا مؤشّر خطير كونهم موظفي هيئات قلم يوم الانتخابات في 15 أيار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة السيادية من أجل لبنان
    نداء من الجبهة السيادية... وتحذير!
    الحكومة
    طلب إلى الحكومة... ومبدأ الإضراب حقّ مطلق للموظف
    جوزف القصيفي
    القصيفي: ثروات لبنان المائية والنفطية حقّ له

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة
    إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
    ميليشيا حزب الله
    مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل