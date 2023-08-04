مرفأ بيروت يتوقف عن العمل عند السادسة إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب

أعلنت إدارة مرفأ بيروت توقف المرفأ عن العمل، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث سيقف العاملون دقيقة صمت إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب.

كما يشهد مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا تجمعا لمئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني استعدادا للانطلاق بمسيرة باتجاه تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب.

وتقدم المشاركين أهالي الضحايا الذين رفعوا صور أبنائهم، الى جانب عدد من الشخصيات السياسية من بينهم النائب مروان حمادة ممثلا كلا من رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط والنائب السابق وليد جنبلاط، والنائب غسان حاصباني.

أما عند تمثال المغترب، فقد اكتملت التحضيرات لاستقبال المسيرة التي سيتبعها مهرجان خطابي للمناسبة.

ووصل الى المكان عشرات المواطنين، الى جانب توافد العديد من مناطق عدة ويسلكون جسر فؤاد شهاب سيرا على الاقدام باتجاه نقطة الاحتفال.