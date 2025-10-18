مرفأ بيروت يعلن دعم المبادرات الثقافية الوطنية ويحافظ على الإرث التاريخي المشترك

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، عمر عيتاني، التزام المرفأ بالمساهمة الفاعلة في إنجاح المبادرات الثقافية الوطنية وحفظ الإرث التاريخي للبلاد. وجاء ذلك خلال لقائه الدكتور جان نخول، أمين الشؤون التاريخية في رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث، وجورج عرب، صاحب مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس، بحضور منسق مكتب الدراسات الإحصائية سيمون سعادة، لمتابعة مبادرة “لبنان أرض التراث الإسلامي المسيحي المشترك”.

خلال اللقاء، تم عرض أهداف المبادرة وآليات التعاون للتحضير لمؤتمر علمي يُعنى بإبراز الإرث التاريخي المشترك، لا سيما أن مرفأ بيروت يحفظ أرشيفاً وطنياً يوثق مسار لبنان الحضاري منذ العصور الفينيقية.

وأكد عيتاني استعداد المرفأ للمساهمة في إنجاح المؤتمر، باعتباره مبادرة ثقافية ذات أبعاد وطنية، مشيراً إلى أنّ دعم المرجعيات الدينية يعكس التمسك بخيارات العيش المشترك في ظل دولة ترعى مواطنيها بالعدالة والمساواة. كما شدّد على التزام المرفأ بتطوير دوره الاقتصادي إلى جانب الحفاظ على إرثه الثقافي الوطني.

وفي ختام اللقاء، جال الوفد في أرشيف المرفأ ومعرضه المصوّر، وتم الاتفاق على وضع آلية متابعة تنفيذية لسلسلة نشاطات مرتبطة بالمبادرة، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والزمنية المعنية.