مرفأ بيروت يوضح: لا تأخير في المعاملات

أصدرت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بيانًا توضيحيا اليوم ردًا على بعض الانتقادات المتداولة، مؤكدةً على التزامها بتسهيل العمل وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين. وتضمن البيان أربع نقاط رئيسية:

أولاً: لا إغلاق لصندوق المرفأ عند الواحدة ظهرًا

أكدت الإدارة أن صندوق المرفأ لا يقفل عند الساعة الواحدة ظهرًا، بل يتاح أمام المتعاملين خيارات متعددة للدفع، تشمل أربعة مصارف معتمدة، بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني (Online)، وهو ما ينفي أن يكون الصندوق سببًا في أي تأخير بالمعاملات.

ثانيًا: حل المشاكل التقنية وتحديث الأنظمة

أشارت الإدارة إلى أن المشاكل التقنية التي واجهت المرفأ مؤخرًا، والمتعلقة بنظامي “نجم” و “Cama”، قد تم حلها بالكامل. كما أكدت على استمرار العمل على تحديث بعض الأجهزة والأنظمة التابعة للإدارة لتحسين الأداء.

ثالثًا: كلفة التأخير الرمزية

أوضحت الإدارة أن أي تأخير في عملية تفريغ المستوعبات من البواخر لم تزد كلفته عن 25 دولارًا أميركيًا، وهو ما وصفته بأنه مبلغ رمزي مقارنة بالكلفة الفعلية لهذه العملية.

رابعًا: دعوة لتقديم الشكاوى مباشرة

دعت إدارة المرفأ جميع من يواجه أي مشكلة إلى التوجه مباشرة إليها وتقديم شكوى خطية في الصندوق المخصص لذلك، بما يضمن معالجتها بسرعة وفعالية، بعيدًا عن “إطلاق الاتهامات جزافًا”.

وفي ختام البيان، أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت التزامها الدائم بتسهيل العمل وتقديم أفضل الخدمات لجميع المتعاملين.