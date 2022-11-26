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مرفق جعيتا السياحي تعرض لأضرار جراء السيول... ونداء للجهات المختصة!

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2022 12:35 مساءً
مغارة جعيتا

مغارة جعيتا

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ناشد المدير العام لمرفق جعيتا السياحي الدكتور نبيل حداد في بيان، الجهات المختصة من وزارات وبلدية جعيتا، “حماية المرفق السياحي الوطني بعد تعرضه لأضرار مادية جسيمة نتيجة السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة التي تساقطت في اليومين الأخيرين، والتي جرفت الأوساخ من المكبات العشوائية في بلدة جعيتا ومن ورش البناء فوق المغارة، إضافة الى الصخور والأتربة ودواليب السيارات وخليط عجيب غريب من النفايات مما سبب بانسداد قنوات تصريف المياه الى نهر الكلب، وبالتالي فيضان المياه ونشر النفايات والصخور والاتربة في محيط المغارة ومحطة مياه بيروت وجبل لبنان، ما ألحق أضرارا مادية وتقنية جسيمة في المرفق السياحي، وإصابة سيارة أحد موظفي مصلحة المياه”.

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