مرقص بحث مع سفير بلجيكا التطورات العامة والسبل لدعم الإعلام اللبناني

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، السفير البلجيكي في لبنان أرنوت بويلس وعرض معه التطورات العامة.

إثر اللقاء قال مرقص: “بحثنا مع السفير البلجيكي، في موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية، لاسيما لناحية الطلب من دول الاتحاد الاوروبي دعم الاعلام اللبناني، تحديدا “تلفزيون لبنان”، وشرحنا له المتطلبات التي لدينا في وزارة الاعلام، وقد وعدنا السفير بالنظر فيها”.

أضاف: “كما سألنا عن مشروع قانون الاعلام الجديد، وشرحنا له أين أصبح شاكراً له اهتمامه بالعلاقات الثنائية وتطويرها”.

وأمل الوزير مرقص اجراء لقاءات اخرى مع سفير بلجيكا”، مؤكدا حضوره اليوم الوطني لبلاده.

بدوره، قال سفير بلجيكا: “يتزامن لقائي مع وزير الاعلام مع اليوم الوطني البلجيكي الذي يصادف اليوم، وهي مناسبة سعيدة بأن أكون هنا اليوم. واغتنم هذه الفرصة لأشير الى ان الاتحاد الاوروبي هو الداعم الاول للبنان من حيث الهبات، وبلجيكا هي جزء من تلك الهبات التي يقدمها الاتحاد لهذا البلد. لذلك لا يجب ان ننسى اهمية وجود قوات الامم المتحدة في لبنان”.

اضاف: “كذلك نود ان نسطر مدى اهمية تطبيق التدقيق الاقتصادي والاصلاحات الادارية في لبنان. وفي هذا الصدد، كان لي شرف البحث مع وزير الاعلام في قانون الاعلام الجديد، الذي له اهمية في عملية الاصلاح”.

واكد: “ابدينا دعمنا لسيادة لبنان، كما استنكرنا الخروق الاسرائيلية لتلك السيادة”.

وختم: “اشكر الوزير مرقص على استقباله واتمنى له النجاح. كما اشكر له هذه الفرصة التي اتيحت لي للحديث الى تلفزيون لبنان”.