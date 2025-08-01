مرقص: تعاون مع “تيكتوك” لحماية الأطفال

استقبل وزير الاعلام بول مرقص، وفدا من “تيكتوك” – الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، ضم: رئيس العلاقات السياسية والسياسات العامة فاتح كافادار، مديرة البرامج السياسية زينة خالد محمد، مديرة التعاون والشراكات ملاك جعفر، ومستشار “تيكتوك” في لبنان والمشرق العربي، المحامي نقولا جورج ملكي.

وأشار مرقص الى انه “إطلع على إقتراحات الوفد وإمكاناته لللتعاون بين الدولة اللبنانية ومنصات التواصل الإجتماعي، ومن ضمنها” تيكتوك”، من أجل درء المخاطر التي قد تنتج عن إستخدام هذه المنصات، خصوصا لناحية الحرص المشترك على حماية الأطفال، وعدم التعدي على حقوق الآخرين”.

وكشف أنه جرى وضع “تصور أولي يتعلق بكيفية تفادي هذه الآفات قبل حصولها، ووضع إطار تنظيمي للتعاون والتلبية المشتركة”.

تابع: “كما تم الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تعاون مشتركة، لإقامة برامج توعية وتدريب، وسبل الاستجابة للمخاطر والأضرار عند وقوعها، ومحاولة استباقها”.

وأكد انه سيتم “تسريع الخطى في هذا الاتجاه، للوقاية من التعديات والتعسف، ومن الاضرار التي يمكن ان تطال الاشخاص، خصوصا الفئات الضعيفة، التي يجب ان تبقى بمنأى عن اي عملية استهداف او ابتزاز او تجاوز لحقوقها”. واوضح ان “العمل على جارٍ على بناء برنامج تعاون مصحوب بفترات زمنية لتنفيذ كل بند بعينه”.

من جهته، لفت كافادار الى ان “هدف وجود الوفد في لبنان، هو تعزيز التعاون والعلاقات مع الحكومة اللبنانية، من خلال لقاءات عقدها مع عدد من الوزراء، آخرها مع وزير الاعلام”،منوهًا بالاستعدادات التي أبداها الوزراء للتعاون مع “تيكتوك”، ومشيرًا إلى أن الوفد استمع لملاحظاتهم”.

وأشار الى ان “زيارة الوفد الى لبنان، تأتي في إطار سعيه للبحث عن مناطق جديدة للتعاون مع حكومات المنطقة”.

وأعلن أن “العمل جار على مذكرة تفاهم مشتركة بين “تيكتوك” ووزارة الاعلام”، مؤكدا “تمتين العلاقات بين الجانبين، وايضا مع الحكومة اللبنانية”.