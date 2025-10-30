الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

مرقص سلّم شهادات تقدير لمئة طالب خلال فعاليات "الملتقى الإعلامي العربي"

منذ ساعتين
وزير الاعلام بول مرقص

سلّم وزير الإعلام بول مرقص، خلال فعاليات “الملتقى الإعلامي العربي” في مبنى التدريب و المؤتمرات في مبنى الإدارة العامة لطيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، شهادات تقدير، لمئة طالب من كليات الإعلام من مختلف الجامعات اللبنانية الخاصة والرسمية الذين شاركوا في دورات تدريبية حول مختلف الأمور المرتبطة بالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الإعلام في كلمة وجّهها للطلاب: “كونوا واثقين بأنفسكم ولا تصغوا للتهويل. صحيح أننا نعيش ظروفًا وتحديات صعبة، ولكن بإمكاننا التحكم بواقعنا الداخلي الى حدود كبيرة”.
ودعا الجيل الجديد إلى “التواصل المستمر مع الجيل المخضرم للاستفادة من تجاربه، مؤكدًا “أهمية نقل هذه الخبرات”.

