مرقص: عون يندد بتعطيل القرارات البرلمانية وسلام يعلن تقدم جهود حصر السلاح في المخيمات

أعلن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استهلّ الجلسة بتقديم التعازي إلى عائلة الشاب إيليو أبي حنّا، مؤكداً أهمية استمرار التحقيقات حتى كشف كل الملابسات.

وأوضح مرقص أن الرئيس عون شدد خلال الجلسة على أن ما يجري في مجلس النواب يؤدي إلى تعطيل اتخاذ القرار، مؤكداً أنه “لا يجوز التذرع بالصلاحيات لتبرير التعطيل، لأن البلاد لا تحتمل مزيداً من الأزمات والخضّات السياسية”.

من جهته، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن العمل الحكومي حقق تقدماً كبيراً في ملف حصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة استكمال هذه الجهود بالكامل. وأضاف أن التحقيقات في جريمة مقتل إيليو أبي حنّا تسير بشكل متقدّم، لافتاً إلى أن “السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطراً على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية”.

وكشف مرقص عن تشكيل لجنة وزارية تتولى وضع آلية لتمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من انفجار مرفأ بيروت والحرب الإسرائيلية، موضحاً أن اللجنة ستعمل على تحديد الأولويات وتأمين مصادر التمويل اللازمة.

كما أشار إلى أن الحكومة قررت بحث تقرير اللجنة المكلفة متابعة قانون الانتخاب في جلستها المقبلة، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.