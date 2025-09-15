مرقص ممثلاً الرئيس سلام: البيئة السليمة أساس لمجتمع ووطن بخير

أعلنت وحدة البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت عن المشاريع الفائزة في “مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في لبنان”، خلال حفل أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلاً بوزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وبحضور حشد من الشخصيات الأكاديمية والديبلوماسية وممثلي منظمات محلية ودولية.

وأكد مرقص في كلمته أن “الجميع فائزون في هذه المسابقة، لأن كل يد خضراء ومبادرة مبتكرة تساهم في بناء بيئة أفضل وتنمية مستدامة تصب في خدمة الوطن والمواطن”. وأضاف: “إذا كانت البيئة سليمة فالمجتمع بخير، وإذا كانت التنمية مستدامة فالوطن بخير. هو ثالوث ذهبي قوامه البيئة والتنمية والمشاريع الخضراء، يشكّل ركيزة لمستقبل أكثر إشراقاً”.

المسابقة، الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تهدف إلى دعم الابتكار المحلي والمبادرات الخضراء في مجالات النُظم الغذائية المستدامة، الطاقة المتجددة، إدارة المياه، والحد من النفايات. وقد شارك فيها 62 مشروعاً، تأهل منها 36 إلى المرحلة النهائية، فيما فاز 21 مشروعاً بمنح بلغت قيمتها الإجمالية 170,500 دولار أميركي، على أن تنفذ خلال فترة تتراوح بين أربعة أشهر وسنة.

وتخلل الحفل عرض وثائقي عن المشاريع الفائزة، إلى جانب جلسة نقاشية تناولت أهداف التنمية المستدامة والتعافي الأخضر. كما أُطلقت مبادرة “قرية نت” لتعزيز تبادل المعرفة والموارد العلمية، بما يواكب مسار التحول البيئي في لبنان.