مرقص وسفير البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإعلامي

استقبل وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، في مكتبه، سفير مملكة البحرين في لبنان وحيد مبارك سيّار، حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الإعلامي بين البلدين.

وخلال اللقاء، طرح الوزير مرقص عدداً من القضايا المشتركة، أبرزها الحاجة إلى إعادة فتح خطوط السفر المباشرة بين لبنان والبحرين، إضافة إلى تسهيل مشاركة فنانين وإعلاميين لبنانيين في الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام في المملكة.

من جهته، أبدى السفير سيّار تجاوباً مع الطروحات، متعهداً نقلها إلى الجهات المعنية في بلاده، ومعلناً أن إعادة فتح سفارة البحرين في بيروت باتت قريبة.