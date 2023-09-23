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الهجرة غير الشرعية مستمرة.. إنقاذ مركب من الموت مقابل شاطئ شكا

منذ 40 دقيقة
مركب مهاجرين - أرشيفية

مركب مهاجرين - أرشيفية

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تعرض مجموعة من الركاب على متن مركب من مراكب الهجرة الغير شرعية مقابل شاطئ شكا لخطر الغرق، عند الساعة الثالثة من فجر اليوم.

وتوجه عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بمؤازرة من بحرية الجيش اللبناني إلى الموقع المذكور وعملوا على انقاذ ٢٨ راكبا من بين الذين كانوا على متن مركب مطاطي طوله ٦ أمتار وقد غمرته المياه وهو على بعد كيلومتر عن الشاطئ ونقلهم الى بر الأمان، حيث تسلمهم الجيش اللبناني.

ويواصل العناصر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل لتلك البقعة الجغرافية بحثا عن ٤ ركاب لا زال مصيرهم مجهولا.

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