مركز إسرائيلي يكشف بالأرقام.. كيف غير حزب الله من استراتيجيته العسكرية؟

كشف مركز الأبحاث الإسرائيلي “ألما” أن شهر مايو 2024 كان الشهر الذي شهد “أعلى كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل منذ أكتوبر 2023″، وفقاً لما نقلته صحيفة “جورزاليم بوست”.

وقدم تقرير “ألما” دليلا واضحا على كيفية تغيير حزب الله لتكتيكاته، ويقول: “خلال شهر مايو 2024، نفذ حزب الله 325 هجوما، وكان متوسط الهجمات اليومي 10 هجمات في اليوم، بينما في أبريل، نفذ حزب الله 238 هجومًا بمعدل 7.8 هجوما في اليوم”.

ويضيف التقرير: “من حيث تحليل الأسلحة التي يستخدمها حزب الله، كان هناك في مايو 2024 زيادة كبيرة في عدد الحوادث في استخدام الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار، ضعف ما كان عليه في أبريل 2024”.

وتُعتبر الصواريخ المضادة للدبابات أحد الأسلحة الرئيسية في ترسانة حزب الله، حيث قال “ألما” إن هناك 95 حادثة في شهر مايو، مقارنة بـ 50 حادثة في شهر أبريل.

كما زاد حزب الله بسرعة من تهديداته بالطائرات بدون طيار، حيث استخدمها خلال الأسبوع الماضي لاستهداف نهاريا والجولان.

ويضيف التقرير: “كان هناك 85 تسللا لطائرات بدون طيار إلى الأراضي الإسرائيلية في مايو 2024، مقارنة بـ 42 في أبريل، و24 في مارس، و7 في فبراير 2024”.

وتابع: “منذ بداية القتال في الشمال، في 8 أكتوبر 2023، وحتى 31 مايو 2024، نفذ حزب الله 1964 هجوما على الحدود الشمالية، 46 بالمئة من هذه الهجمات نُفذت ضد البنية التحتية المدنية والمناطق المدنية”.