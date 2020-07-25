مركز التدرج لمحامي طرابلس يتابع محاضراته

تابع مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس، للأسبوع الثالث على التوالي، المحاضرات المقررة للأساتذة المتدرجين سنة أولى وثانية، في حضور نقيب المحامين محمد المراد وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز زهرة الجسر وجورج أحمر وجورج شدراوي.

وكانت كلمة للمراد قال فيها: “دفعت التطورات البعض منكم إلى الخوف والتحسب أكثر، ولديكم كل الحق، ولكن المطلوب خلال أزمة كورونا اليوم، اتخاذ التدابير الصحية وإجراءات الوقاية، فالتباعد ووضع الكمامة شرطان متلازمان في مواجهة كورونا، تبعا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية”.

أضاف: “الضجة التي قام بها البعض القليل يوم أمس عبر تطبيق واتساب غير مقبولة، فنحن نقوم هنا بعمل مؤسسي لا مجال فيه للهو واللعب، ونحن مسؤولون عن صحتكم، ولكن المؤسسة لا يمكن أن تتعطل، فلو كانت هناك أسباب موجبة للاقفال التام، كان صدر مرسوم أو قرار بذلك، ونحن في الأساس محامون، نتمتع بالشجاعة والقدرة على المواجهة”.

وعن اعتماد برنامج “زوم” لمحاضرات التدرج قال: “نحن مع أي وسيلة تؤمن لكم ما يجب على مستوى التدرج. لسنا ضد استخدام البرنامج، وكنا من أول المشجعين للعمل به، واعتمدنا مبدأ الديموقراطية معكم في هذا الموضوع، وقمت شخصيا بالعديد من التجارب عبر زوم، أيقنت خلالها اننا لا نستطيع ان نكون مرتاحين في النقاش كما يجب اذا كان عدد المشتركين كبيرا الى حد ما، ولكننا لن نقف ضد هذه التجربة، مهما كانت صعبة وجديدة، وسنقوم بالتشاور وبترتيب الموضوع بحسب التطورات، لاتخاذ القرار المناسب”.

أضاف: “الجميع يعرف أن الظروف التي مررنا بها منذ 17 تشرين، دفعتنا أحيانا إلى اتخاذ قرارات بالتوقف عن حضور الجلسات صباح اليوم عينه، بعد متابعة حثيثة للأوضاع يوميا، من الثورة الى قطع الطرقات وغيرها، لئلا نقوم بتعطيل المرفق، فلا يكون عند البعض القليل منكم خفة في التعاطي مع الموضوع، فليس هناك من حريص عليكم أكثر من مجلس النقابة وإدارة المركز”.

وختم: “القرار سيكون مشتركا بين المجلس والهيئة الإدارية للمركز، وسأقوم قريبا بتجربة محاضرة معكم عبر برنامج زوم، ولكن ما دام لا يوجد إقفال تام في البلاد، المطلوب منا ومنكم فقط اتخاذ الإجراءات الضرورية لجهة المحافظة على التباعد ووضع الكمامات”.

بعد ذلك، كانت محاضرة للدكتور جورج أحمر عن تقنية صياغة الاستحضار البدائي في القضايا المدنية.