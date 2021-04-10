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مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية دشن مشروع السلة الرمضانية

10 - أبريل - 2021
مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية

مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية

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دشن مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، مشروع السلة الرمضانية، بالتعاون مع جمعية “الأيادي البيضاء” في “وقف الأمل الخيري-عكار”.

وأكد مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالانابة عبد الرحمن القرشي أن “مركز الملك سلمان سيواصل تقديماته الاغاثية والانسانية”، موضحا أن “هذا المشروع يتضمن 14288 حصة يستفيد منها 70 ألف شخص، والتوزيع سيشمل الاراضي اللبنانية كافة وتستفيد منه الأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية المتعففة”. كما أوضح ان “ثمة مشاريع مستقبلية مع التركيز على القطاع الغذائي نظرا للحاجة الكبيرة في لبنان”.

من جهته، وجه الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير “تحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولولي العهد الامير محمد بن سلمان الداعم الدائم لمركز الملك سلمان للاعمال الانسانية الذي نتعاون دائما معه كهيئة عليا للاغاثة، ونتمنى ان يكون الدعم متواصلا، وسيتم التوزيع في مختلف المناطق ومن دون تفريق”.

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