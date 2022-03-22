مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل جهوده الانسانية في عكار

يواصل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، جهوده في لبنان والتي تركزت شمالاً في الآونة الاخيرة، حيث قام “مخبز الامل الخيري” الممول من المركز وفي مرحلته الثالثة بتوزيع ٢٠،٠٠٠ ربطة خبز بشكل يومي لكل عائلة قاطنة في محافظة عكار وقضاء المنية.

وفي سياق متصل، لبّى إسعاف سبل السلام في المنية شمال لبنان بتمويل وإشراف مركز الملك سلمان عشرات المهمات حيث تم تنفيذ:

٣٣ مهمة إسعافية هذا الاسبوع، تنوعت بين إسعاف ونقل للمرضى والجرحى من والى المستشفيات.

كما تم تركيب جهازين اوكسجين لمرضى كورونا وذلك ضمن مهام الاستجابة العاجلة لجائحة كورونا في المنطقة وجوارها.