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"مركز بعلبك الرعائي" لذوي الاحتياجات الإضافية افتتح معرضاً حرفياً

منذ 11 دقيقة
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إفتتح “مركز بعلبك الرعائي” لذوي الاحتياجات الإضافية معرضاً حرفياً تضمن لوحات خشبية، أشغال على القماش والشمع وإكسسوارات للزينة، ورسوم منوعة، ومونة بيتية، برعاية برعاية مدير عام “لجنة إمداد الإمام الخميني” النائب السابق محمد برجاوي، مدير المراكز الرعائية حسن رحمة، مدير مخيم الإمداد ومركز بعلبك الرعائي الدكتور حسين عبد الساتر، وفريق العمل .

وأشار عبد الساتر في تصريح، إلى أن “هذا النشاط يأتي في أجواء يوم المهنة، ولبناء مجتمع متكامل، وللوقوف إلى جانب التلامذة ذوي الاحتياجات الإضافية، إيمانا منا بقدراتهم، ولحتفيزهم على المزيد من العطاء”.

وكرّم برجاوي المساهمين في هذا الإنجاز.

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