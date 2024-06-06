مروان اليمن: وقف العمل بالتدبير الجمركي رقم 57 للشحنات المستوردة سيزيد أكلافها

نَبّه رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن من أن “إيقاف العمل منذ أيام بالتعهد الجمركي رقم 57 في ما خص شحنات الأسماك والدجاج المبردة المستوردة في الحاويات، سيؤدي حتماً الى زيادة أكلاف هذه الشحنات وبالتالي إرتفاع أسعارها في الأسواق اللبنانية”.

وأوضح اليمن أن ذلك “يأتي جراء تراكم رسوم الخزن ووصلات الكهرباء و”الديمرج “على الحاويات المبردة، الذي يقع خارج نطاق سيطرة وتدخل الخطوط الملاحية ووكالائها البحريين”، لافتاً في هذا السياق الى أن “إبقاء البضائع في المرفأ لفترات أطول قيد إجراءات الفحوصات المخبرية والتأشيرات الرسمية لإنجاز تخليص البضائع جمركيا تتصل بمعطيات وتدابير السلطات اللبنانية المعنية”.