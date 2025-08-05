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مروان حمادة: ليضع الحزب الطائفة الشيعية جانباً في موضوع تسليم السلاح

منذ 48 دقيقة
النائب مروان حمادة

النائب مروان حمادة

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دعا عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حماده إلى أن “يضع حزب الله الطائفة الشيعية جانبًا في موضوع تسليم السلاح.”

وفي حديث للـLBCI، أشار حماده إلى أنه “يمكن ألا يكون قانون إستقلالية القضاء مثاليًا لكنه خطوة مهمة.”

ولفت إلى أنه “حتى عندما رشحنا معوض وأزعور، كنا دائمًا “حاطين” إسم جوزاف عون، وقد تعرفنا إليه وهو “مش بس بدلة عسكرية”.”

ورأى أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يبق منه شيئًا، وقد حان الوقت لوجه جديد يقول “أنا فلسطين الجديدة ولست حماس والتطرف”.”

وقال: “المخيمات الفلسطينية معظمها عند حزب الله، وجوزاف عون في أول عهده أما محمود عباس في آخره، فعون يستطيع إنتزاع سلاح الحزب ثم السلاح الفلسطيني بالقرار الذي يبدأ بعد ظهر اليوم.”

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