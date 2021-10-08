مروان خير الدين.. تحايل على الأزمة اللبنانية فكشفته “باندورا” وهكذا استثمر أمواله

تكشف تسريبات في سياق مشروع “وثائق باندورا” أنّ المصرفيّ اللبناني البارز، مروان خير الدين، هو المدير لشركتي

أوف شور في جزر العذراء البريطانيّة (British Virgin Islands). وعلى الرغم من أنّ تأسيس شركات أوف شور هو عمل قانوني الّا أنّه كثيراً ما يكون مخرجاً إمّا للتهرّب الضريبي أو لأعمال “مشبوهة” إذ إنّ الـ BVI تعتمد معايير عالية للسريّة، علماً أنّ إحدى الشركتين اللتين يديرهما خير الدين كانت مرتبطة تاريخيّاً بشخصيّات مشبوهة، تحديداً بصهر رجل كان متورّطاً بأعمال رئيس عصابة وتاجر مخدّرات دوليّ معروف. هذا فضلاً عن تأسيس خير الدّين لشركات عدّة في بريطانيا بين 2019 و2020.

الفترة التي أسس فيها خيرالدين شركاته في الجنات الضريبية هي نفس الفترة التي كان اللبنانيون فيها يكابدون لسحب فتات من ودائعهم التي احتجزتها المصارف اللبنانية والتي يملك خيرالدين واحداً منها.

فبينما كانت تفرض المصارف في لبنان، ومن بينها مصرف “الموارد” العائد لخيرالدين، منذ بدء الأزمة الاقتصاديّة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 “كابيتال كونترول” غير قانوني على المودعين اللبنانيّين يمنعهم من سحب أموالهم بالدولار أو تحويلها إلى الخارج، استطاع مصرفيّون كخيرالدين وسياسيّون ورجال أعمال لبنانيون من تحويل أموالهم واستثمارها في الخارج.

من هو مروان خير الدين؟

مروان خير الدّين (14 شباط 1968)، هو رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الذي أسّسه والده سليم خير الدّين منذ عام 1993، ويشغل أيضاً منصب المدير العام في المصرف الذي تزيد قاعدة أصوله (asset base) عن 2 مليون دولار أميركي مع 17 فرعاً ونحو 500 موظّف.

خير الدّين، البالغ من العمر 53 عاماً، هو أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي اللبناني وعضو في المجلس السياسي للحزب منذ تأسيسه عام 2001. تربط خير الدين علاقة عائليّة برئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال ارسلان، فهو شقيق زوجة ارسلان. وعُيّن في 2011 كوزير دولة في حكومة نجيب ميقاتي التي استمرّت حتى عام 2014.

كما رافق خير الدّين ارسلان كمستشار له لدى استلامه حقائب السياحة، المغتربين، الشباب والرياضة. وبصفته “مصرفيّ مخضرم”، كان عضواً في مجلس إدارة جمعيّة المصارف في لبنان وعضو مجلس إدارة بورصة بيروت من العام 1994 إلى العام 1999.