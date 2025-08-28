مروان شربل: إيران تؤكد أن سلاح حزب الله إيراني ولا يمكن التصرّف به

أكد الوزير السابق مروان شربل، أنه يجب على الوفد السوري أن يأتي للتفاوض بشأن أموال المودعين والموقوفين السوريين، معتبراً أن هناك أسبابًا داخليّة سورية تحول دون مجيء هذا الوفد إلى لبنان رغم وجود ضمانة للمساعي بين لبنان وسوريا وهي المملكة العربية السعودية.

وشرح شربل في حديث إلى صوت كلّ لبنان الوضع الأمني السوري اليوم لجهة عدم إمكان إجراء انتخابات نيابية في مناطق معينة ومطالبات مسؤولين دروز في السويداء بالانفصال عن الدولة السورية والخلاف الكبير بين تركيا وإسرائيل، لافتًا إلى أنّ كلّ هذه العوامل تدفع الوفد السوري إلى إرجاء زيارته لبنان.

وعن زيارة المبعوث الأميركي توم براك لبنان، رأى شربل ألّا لزوم للزيارات، فالدولة اللبنانية اتّخذت قراراً بحصر السلاح والتفاوض يجب أن يحصل الآن بين الدولة اللبنانية وحزب الله.

شربل أشار إلى أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني لبنان حملت رسالتين: الأولى للحكومة اللبنانية مفادها أن إيران موجودة على الساحة مهما اتخذت قرارات بشأن الحزب، والرسالة الثانية لحزب الله مفادها أنّ إيران لم تتركه إنما السلاح الذي يملكه هو سلاح إيراني ولا يمكنه التصرف به.