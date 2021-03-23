مروجا مخدرات بقبضة الجيش في برج حمود

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 21/ 3/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود، السوريَّيْن (م.ن) و(ع.د) لإقدامهما على ترويج المخدّرات وتعاطيها، وحيازتهما عملة مزوّرة، وتجوّلهما دون أوراق قانونية، وضبطت في منزل الأول كميّةً كبيرةً من المخدّرات والعملة المزورة.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة بتاريخ 22/ 3/ 2021 في منطقة جل الديب، السوري (ع.ع) لإقدامه على ترويج المخدّرات وتعاطيها، وحيازته كمية كبيرة منها، وتجوله دون أوراق قانونية، وقيادته سيارة دون أوراق.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.