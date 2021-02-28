مروجا مخدرات بين صيدا القديمة والرميلة في قبضة الأمن

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرّة لضبط عمليّات ترويج المخدّرات وتوقيف المروّجين، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي-صيدا في وحدة الشرطة القضائية عن قيام شخصَين بترويج المخدّرات في الأحياء القديمة لمدينة صيدا وبلدة الرميلة.

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد هويتَيهما، وتوقيفهما، وهما كلٌّ من:

ف. أ. ش. (مواليد عام 1972، فلسطيني)

ع. ع. (مواليد عام 1978، فلسطيني)

ضُبِط بحوزة الثّاني /566/ غ. من حشيشة الكيف، ومسدسّ حربي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بالإتجار بالمخدّرات وترويجها، وأن ع. ع. المذكور يحضر من مخيّم برج البراجنة لهذه الغاية.

أُودع الموقوفان والمضبوطات القضاء المُختصّ، بناءً على إشارته.