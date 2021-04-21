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مروجا مخدرات في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية

21 - أبريل - 2021
توقيف

توقيف

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أوضحت المـديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامة أن في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية.

وجاء في بلاغ:” بتاريخ 12-4-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقّب التي نفّذتها قوّة من هذه المجموعة الخاصّة، تمكّنت من توقيف أحد المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة كفرشيما، ويدعى: أ. ح. (مواليد عام 1963، لبناني).

وضبطت بحوزته كمية من مادة الكوكايين وسيارة نوع “Geely” عائدة له، بتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي عبارة عن أكثر من حوالى /4/ ملايين ل.ل.، هاتف خلوي عدد 2.

وفي السياق ذاته، كمنت قوة من المجموعة الخاصة بتاريخ 19-4-2021 لمروج آخر في محلة برج حمود وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ن. ص. (مواليد عام 1970، لبناني)وذلك أثناء قيامه بترويج المخدّرات، على متن سيّارة نوع “أودي A4.

وضبط بحوزته 7 مظاريف تحتوي على مادّة الكوكايين.

بتفتيش منزله عثرت على /350/ غ. قائم من المادة ذاتها موزّعة في علبٍ بلاستيكيةٍ، ميزان حسّاس، /3/ مصافٍ، هاتف خلوي ومبلغ مالي.

أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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