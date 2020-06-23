مروج عملة مزيفة ومعاونه في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 22/5/2020 وعلى تقاطع الدخولية – جادة بيار الجميّل، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف كل من ع. ح. (مواليد 1977، لبناني) بجرم ترويج عملة مزيفة وتعاطي المخدرات و ب. ع. (مواليد 1977، لبناني) بجرم تعاطي المخدرات، وبتفتيشهما والسيارة التي كانا على متنها، عثر على:

– كمية من العملة المزيّفة

– آلة طباعة خاصة بالتزوير

– كمية من مادة باز الكوكايين وحشيشة الكيف والسالفيا.

وسلما مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.