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مروج مخدرات بقبضة الأمن في برج حمود

15 - فبراير - 2021
توقيف

توقيف

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إِطار المُتابعة اليَومِيّة التّي تُجريها شُعبة المَعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لِكَشف هويّة وتوقيف تُجّار وَمُرَوِّجي المُخدّرات على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت مَعلومات لهذه الشُّعبة حول نشاط مُروِّج مُخدرّات في مَحلّة المَتن.

على الاثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القُطُعات المُختصّة في الشّعبة، تمكّنت من كشف هويّة المُرَوِّجْ، ويدعى:

ط. ع. (مواليد عام 1999، سوري)
بتاريخ 6-2-2021 وبعد عمليّة رصد ومُراقبة دقيقة، تَمكّنت إحدى دوريَات شُعبة المعلومات من توقيفه في محلّة برج حمود بالجُرم المشهود أثناء قيامه بترويج المُخدّرات في المَحلّة المذكورة. وضبطت بحوزته /12/ مظروفاً بداخلها مادّة الكوكايين، هاتف خليويّ ومبلغ مالي يفوق الـ/3/ ملايين ل.ل.

وبتفتيش منزله الكائن في المحلّة ذاتها، ضُبِطَ في داخله كميّة كبيرة من المخدّرات عبارة عن:

/152.5/ غ من مادة الكوكايين موضّبة داخل /32/ مظروفاً وجاهزة للتّرويج، من ضمنها /4/ مظاريف تحتوي على باز الكوكايين.
/100/ حبة “Neodol”.
كميّة من مادة حشيشة الكيف.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبير من الزّبائن في مَحلّة برج حمّود والمَناطق المُجاورة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المُختصّ، بناء على إشارة القضاء.

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