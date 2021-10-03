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مروج مخدرات في المتن وكسروان يقع في قبضة الأمن

منذ 13 دقيقة
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه، بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية أحد المروجين الذين ينشطون في مناطق المتن وكسروان وهو المدعو: أ. س. (من مواليد العام 1966، لبناني).

وأوضحت أنه بتاريخ 21/09/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الضبية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارته نوع “سيتروين” -تم ضبطها-. وبتفتيشه والسيارة، ضبط بحوزته ما يلي:

– 27 ظرفًا بداخلهم مادة يرجح أنها حشيشة الكيف زنتها حوالي 290 غ
– 332 ظرفًا بداخلهم مادة يرجح أنها كوكايين زنتها حوالي 713غ
– علب وطبّات بلاستيكية مدوّن عليها عبارات مختلفة تحتوي على مادة يرجح أنها كوكايين زنتها حوالي 904،4غ

ولفتت في بيان، الى أنه بتفتيش منزله في محلة الدكوانة، عُثِرَ على طبّتين بلاستيكيّتين بداخلها مادة الکوکایین زنة الواحدة 4،4غ قائم، كما ضبطت سيارة نوع “تويوتا” تستخدم أيضا في عمليات الترويج. وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق المتن وكسروان، وبالإتجار بالمخدرات لحسابه الخاص.

وبحسب البيان، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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