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مروج مخدرات ينشط بين جونية والمناطق المجاورة في قبضة الأمن

منذ 12 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة مروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط في محلة جونية والمناطق المجاورة المدعو:

م. ح. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)
أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته، تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 22/11/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة المعاملتين بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات سيرًا على الأقدام، وبتفتيشه ومكان إقامته الكائن في محلة المعاملتين تم ضبط هاتفه الخلوي و:

/13/ كبسولة لون فضي بداخلهم مادة الكوكايين باز زنة الواحدة /4،6/غ
/3/ علب بلاستيكية بداخلهم مادة الكوكايين باز زنة الواحدة /4،3/ غ
/7/ كبسولات بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة /4،3/ غ
/67/ مظروفًا ورقيًّا بداخلها مادة الكوكايين زنتهم حوالي /92،4/ غ
مظروف بداخله حبوب كبتاغون زنته حوالي /2،3/ غ
قطعة من حشيشة الكيف زنتها حوالي /7،8/ غ
دفتر ورق لف سجائر، وكرتونة مدوّن عليها حسابات مالية، مبلغ مالي وهاتف خليوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتخزين المخدرات داخل منزله والقيام بترويجها لعدد كبير من الزبائن في محلة جونية والمناطق المجاورة سيرا على الأقدام، كما اعترف انه ينشط لصالح أحد التجار.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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