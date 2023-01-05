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مروّجا مخدرات في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ومن خلال المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 2-1-2023، من إلقاء القبض على اثنين من المروّجين في محلّة كورنيش بيار الجميّل، على متن درّاجة آلية لون أحمر، وهما:

ك. ب. (من مواليد عام 1983، لبناني الجنسيّة)

ك. ي. (من مواليد عام 1969، مكتوم القيد)

وضبطت بحوزتهما كميّة من مادّة الهيرويين، مقسّمة في أكياس شفّافة ومعدّة للترويج.

سُلّم الموقوفان والمضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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