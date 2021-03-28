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مروّج عملات نقدية مزيّفة "سورية وأميركية" في قبضة قوى الامن

28 - مارس - 2021
توقيف

توقيف

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أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأن معلومات وردت الى فصيلة القبيات في وحدة الدّرك الإقليمي عن قيام شخصَين بترويج أوراق نقدية مزيّفة من العملتَين السورية والأميركية (من فئة مئة دولار)، وذلك في عددٍ من مناطق محافظة الشمال.

وأعلنت المديرية العامة في بيان، أنه وبنتيجة المتابعة، تمكّن عناصر مخفر مشتى حسن، التابع للفصيلة المذكورة، من تحديد مكان إقامة المشتبه بهما، حيث تمت مداهمة المنزل في محلّة جبل المنصورة – مشتى حسن، وتوقيف أحدهما، ويدعى:ح. ص. (مواليد عام 1974، سوري)، فيما لم يتم العثور على الثاني، الذي تبيّن أنّه يدعى: – أ. هـ. (مواليد عام 1982، سوري).

ووفقا للبيان، فقد ضُبط بحوزة الموقوف 4 اوراق نقدية من فئتي: مئة دولار، وخمسة آلاف ليرة سورية (حديثة في الأسواق السورية)، جميعها مزيّفة.

واشارت المديرية العامة الى انه تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (أ. ه.)، والعمل جارٍ لتوقيفه.

وذكرت أن الموقوف أحيل والمضبوطات إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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