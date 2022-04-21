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مروّج مخدرات في قبضة الأمن

21 - أبريل - 2022
مروج مخدرات

مروج مخدرات

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صدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص بترويج المخدّرات في عددٍ من مناطق قضائي المتن وكسروان.

باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المروّج وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويته، ويدعى:

– ع. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)

بعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء ترويج المخدّرات في محلة زوق مصبح على متن دراجة آلية، لون أسود، تمّ ضبطها.

ضُبط بحوزته:

/12/ “علبة بلاستيكية” تحتوي على مادّة باز الكوكايين، زِنتها /5,3/غ.
/20/ ظرفاً بداخلها مادّة الكوكايين زِنة الظرف الواحد /1,7/غ
/19/ ظرفاً تحتوي على “باز الكوكايين” زِنة الظرف الواحد /1,7/غ.
ورقة نقديّة مزيّفة من فئة الـ /100/ دولار أميركي.
هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في مختلف مناطق المتن وكسروان، على متن الدراجة التي ضُبطت معه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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