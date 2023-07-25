الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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مروّج مخدرات في قبضة الأمن

منذ 4 دقائق
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-7-2023 في محلّة أنفه، من توقيف مشتبه به بجرم ترويج مخدّرات، ويدعى:

ح. ي. (مواليد عام 1975، لبناني) وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته:

65 ظرفًا بداخله مادة الكوكايين، وزنها حوالى 195غ قائم.
3 أكياس نايلون بداخلها مادة الكوكايين، وزنها حوالى 26 غ قائم.
علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين وزنها حوالى 13 غ.
علبة بلاستيكية بداخلها عدد كبير من الأوراق البيضاء مربّعة الشكل، معدّة لتوضيب الكوكايين.
ميزان حسّاس.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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