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مروّج مخدرات ينشط ما بين الكرنتينا وجبيل في قبضة "المعلومات"

12 - ديسمبر - 2021
توقيف

موقوف

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها انه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، وتوقيفهم، توافرت معلومات حول أحد المروجين الذي ينشط ما بين الكرنتينا وجبيل.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويُدعى م. ز. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)

وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من رصده على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو”، في محلّة الكرنتينا، حيث عملت على توقيفه، بعد أن حاول مقاومة عناصرها، شاهراً مسدسًا حربيًا باتجاههم، فتم تجريده من سلاحه، وتكبيله. كما أوقفت أحد زبائنه، برفقته، ويُدعى ع. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني) بتفتيشهما والسّيارة، عُثر على:

/46/ مظروفا بداخلها مادّة باز الكوكايين زنتها حوالى /82/ غ
/37/ مظروفا بداخلها مادّة الكوكايين زنتها حوالى /65/ غ
قطعة من حشيشة الكيف زِنتها حوالى /2/ غ
“دفتر ورق لف سجائر”، و/3/ أجهزة خلوية، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهما، اعترف كلٌّ منهما بما نُسِب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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