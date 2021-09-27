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مزارعون يناشدون الحكومة تعويض مزروعاتهم المتضررة

27 - سبتمبر - 2021
مزارعو البطاطا

مزارعون - تعبيرية

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دعا مزارعو جرد مربين في الضنية وزير الزراعة عباس الحاج حسن والهيئة العليا للاغاثة الى اجراء كشف على الاضرار الكبيرة التي لحقت بمزوعاتهم في المنطقة نتيجة موجة الصقيع والبرد التي ضربتهم بسبب تدني درجات الحرارة ليلا، وادت الى تلفها بالكامل، خصوصا البندورة واللوبياء.

وناشد المزارعون في بيان الحكومة إعطاء توجيهاتها لتعويض المزارعين الذين نكبوا جراء هذه الكارثة الطبيعية لا سيما في الجبال، لافتين إلى ان الزراعات غير المحمية تضررت بشكل كامل ولم يعد بمقدورهم تأمين قوت عائلاتهم ومونة الشتاء، بسبب تضرر الموسم وخسارة مصدر رزقنا الاساسي.

كما طالبوا السياسيين بتحمل مسؤولياتهم واقرار قانون انشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي لحماية المزارعين من الكوارث، وهو قانون ما يزال يقبع في ادراج مجلس النواب منذ سنوات.

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