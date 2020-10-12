مزارعو البقاع يرفعون الصوت… التهريب إلى سوريا مستمر

شكا عدد من المزارعين من عودة تهريب السلع الزراعية المنتجة في سوريا إلى الأسواق الزراعية في البقاع، وخصوصا سوق قب الياس للخضار، حيث عمد العديد من المزارعين الى إدخال اطنان من البندورة، والملفوف والقرنبيط والبطاطا الى الاسواق اللبنانية ما يهدد بانهيار الأسعار عند المزارع اللبناني.

وهدد المزارعون بـ “إقفال الطرقات والأسواق الزراعية باجسادهم حرصاً على لقمة عيشهم”، مطالبين وزير الزارعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى بـ “إرسال فرق للتحقق والكشف على الاسواق الزراعية”. كما ناشدوا قيادة الجيش ومديرية الجمارك “وضع حد لظاهرة التهريب”.