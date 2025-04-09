مزاعم إسرائيلية خطيرة.. ماذا يفعل الحزب في الشويفات؟

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن حزب الله يحاول إعادة إعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية لبيروت، متهمًا إياه بالتخفي عن آلية الرقابة الدولية والكذب على اللبنانيين.

وادعى أدرعي أن الجيش الإسرائيلي كشف أن حزب الله يسعى منذ عدة أشهر إلى إعادة بناء موقع تحت الأرض في حي الشويفات في الضاحية الجنوبية، مخصص لإنتاج وسائل قتالية. وقد تم بناء هذا الموقع قرب مدرسة وتحت مبانٍ سكنية، بعد أن تم استهدافه في تشرين الثاني 2024.

وأضاف أدرعي: “تم نقل معلومات عن هذه المحاولات في مطلع كانون الثاني إلى آلية الرقابة، وبناءً على ذلك تقرر إجراء تفتيش مفاجئ في الموقع. ومع ذلك، أظهرت الصور الجوية أن حزب الله، الذي كان قد علم مسبقًا بموعد التفتيش، قام بإخلاء الآليات الهندسية التي كانت تعمل في الموقع في اليوم الذي تم فيه التفتيش، ثم أعادها بعد انتهائه”.

وأشار أدرعي إلى أن هذا النشاط يشكل خرقًا سافرًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وختم قائلاً: “الجيش الإسرائيلي يظل ملتزمًا بتنفيذ التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل ومنع أي محاولات تموضع من قبل حزب الله”.

#عاجل هكذا يحاول حزب الله اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة ويكذب على اللبنانيين: خلال تفتيش مفاجئ اختفت الآليات الهندسية، وعادت إلى العمل بعد انتهائه خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار 🔸يكشف جيش الدفاع أن حزب الله يحاول خلال الأشهر الأخيرة إعادة… pic.twitter.com/kdv9PoDog0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 9, 2025