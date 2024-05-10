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مزايداتٌ مستمرّة في ملفّ النزوح

منذ 56 دقيقة
صرح بكركي

صرح بكركي

جريدة الانباء الالكترونية
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المواقف من الملفات المطروحة محليًا على حالها من دون أي تغيير، لا في الشكل ولا في المضمون، بانتظار الكثير من التطورات الخارجي منها قبل المحلي، فيما المواقف من جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الأربعاء للبحث في الهبة الأوروبية المقدرة بمليار و200 ألف يورو لمساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين تعكس من جديد الانقسام في الرأي والمزايدات بين من يعتبرها “رشوة” لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وبين من يرى أنها تعويض للبنان عن جزء من الخسائر التي لحقت جراء الوجود السوري الكثيف على أرضه، بما يقارب نصف عدد اللبنانيين.

ورغم توقف الكلام حول الملف الرئاسي بشكل شبه كامل بسبب تعطيل الحوار والمبادرات وجمود تحرك الخماسية الدولية، زار أمس السفير السعودي وليد البخاري كليمنصو حيث التى الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور، وجرى عرض لمختلف الأوضاع العامة، كما شكلت الزيارة تأكيداً على العلاقة المستمرة والتشاور بين الجانبين، وهي تأتي عقب أيام قليلة من لقاء جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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