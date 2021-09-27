الأثنين 20 صفر 1443 ﻫ - 27 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسألة انتخاب المغتربين بين وزيري الداخلية والخارجية

منذ 19 ثانية
وزير الداخلية ووزير الخارجية

وزير الداخلية ووزير الخارجية

A A A
طباعة المقال

عقد في وزارة الداخلية والبلديات، بعد ظهر اليوم، اجتماع بين وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب للبحث في موضوع انتخابات المغتربين.

مولوي
وبعد الاجتماع، قال مولوي: “لقد شرفنا معالي وزير الخارجية والمغتربين بزيارة لوزارة الداخلية بهدف المباشرة بإعداد اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية في ما خص اقتراع المغتربين. لقد طمأننا معالي الوزير إلى أن تسجيل المغتربين سيبدأ آخر هذا الشهر، أي بعد يومين. وغدا، ستجهز اللجنة المشتركة لمناقشة دقائق تطبيق القانون وتحديد المقاعد واقتراع المغتربين. وسنكون على تعاون مستمر مع معالي الوزير الذي يبدي حرصا كاملا على اقتراع المغتربين بالظروف القانونية وبحرية تامة”.

بو حبيب
بدوره، قال بو حبيب: “لن أضيف على ما تفضل به معالي الوزير. تسري شائعات في البلد عن إمكانية إلغاء انتخابات المغتربين والمنتشرين، فهذا ليس اختصاصنا، إنما مهامنا تقتصر على تطبيق القانون الحالي. وإذا تغير القانون فنقوم بتطبيق القانون الجديد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية عباس الحلبي
    وزير التربية: نحن في أزمة “عويصة” ومستقبل طلابنا على المحكّ!
    مجلس الأمن
    مجلس الأمن: على حكومة ميقاتي تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية
    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول اليوم على منصة “Sayrafa”؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هذا الثقب في القرة يسمى بـ”الناسور الكرشي”
    فيديو غريب جداً.. ما الذي يدفع المزارعين إلى ثقب بطون أبقارهم؟
    تعرفوا على الرجل الذي سافر عبر الزمن!
    إعدام- تعبيرية
    “الأرملة السوداء” تنتظر الإعدام.. تزوجت 4 أثرياء وقتلت 3 منهم