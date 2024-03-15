مسؤولة أمريكية تحذر من قيام حزب الله بلعبة "محفوفة بالمخاطر"!

وصفت نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الشرق الأدنى باربرا ليف ما يجري في الساحة اللبنانية من تصعيد من حزب الله بأنه يحمل مخاطر عظيمة.

وقالت: “هذه الساحة تشهد تقلبات كبيرة ومخاطر عظيمة ورأينا كيف أن حسن نصر الله وحزب الله خاطر كثيرا وهذا أمر قد ينقل الساحة إلى مكان خطير جدا وقد يضع بلبنان بحد ذاته بموقع خطير جدا، نحن نبذل جهودنا الدبلوماسية عبر مكتب آموس هوكشتاين للمناقشة مع الأطراف كيف يمكن التوصل إلى اتفاق”.

وأردفت ليف: “نعتقد أن الأمر سيحصل حين ستبدأ الهدنة الإنسانية ولربما قد تحصل أبكر من ذلك، لكننا نعمل بشكل فعال على هذه الجبهة. في غضون ذلك، تُمارس لعبة خطيرة وقوانين اللعبة قد تُفهم خاطئا من قبل حزب الله أو حدود المخاطر من الممكن أن يسيء فهمها حزب الله”.

مشيرة إلى أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لن يخاطرا بشن اعتداء واسع النطاق في الشمال من دون معرفة ماذا سيحصل وما إذا قد يُحرج. هذه لعبة محفوفة بالمخاطر لعبها حزب الله في مختلف الأوقات.