الجمعة 5 رمضان 1445 ﻫ - 15 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولة أمريكية تحذر من قيام حزب الله بلعبة "محفوفة بالمخاطر"!

منذ ساعة واحدة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

A A A
طباعة المقال

وصفت نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الشرق الأدنى باربرا ليف ما يجري في الساحة اللبنانية من تصعيد من حزب الله بأنه يحمل مخاطر عظيمة.

وقالت: “هذه الساحة تشهد تقلبات كبيرة ومخاطر عظيمة ورأينا كيف أن حسن نصر الله وحزب الله خاطر كثيرا وهذا أمر قد ينقل الساحة إلى مكان خطير جدا وقد يضع بلبنان بحد ذاته بموقع خطير جدا، نحن نبذل جهودنا الدبلوماسية عبر مكتب آموس هوكشتاين للمناقشة مع الأطراف كيف يمكن التوصل إلى اتفاق”.

وأردفت ليف: “نعتقد أن الأمر سيحصل حين ستبدأ الهدنة الإنسانية ولربما قد تحصل أبكر من ذلك، لكننا نعمل بشكل فعال على هذه الجبهة. في غضون ذلك، تُمارس لعبة خطيرة وقوانين اللعبة قد تُفهم خاطئا من قبل حزب الله أو حدود المخاطر من الممكن أن يسيء فهمها حزب الله”.

مشيرة إلى أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لن يخاطرا بشن اعتداء واسع النطاق في الشمال من دون معرفة ماذا سيحصل وما إذا قد يُحرج. هذه لعبة محفوفة بالمخاطر لعبها حزب الله في مختلف الأوقات.

    المزيد من أخبار لبنان

    رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
    رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
    علم فرنسا ولبنان
    لبنان يسلم رده على ورقة التفاهم الفرنسية.. وهذا ما جاء فيه
    غرامة مالية عند التأخر في التبليغ عن الوفاة

    الأكثر قراءة

    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!
    الرئيس نبيه بري وجبران باسيل
    بين بري وباسيل.. خطة لإطاحة فرنجية؟
    المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
    غزة تحت النار
    الجيش الإسرائيلي: "سنغرق" غزة بالمساعدات!