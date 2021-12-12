مسؤولة أمريكية: نبذل كل ما في وسعنا لمكافحة الفساد في لبنان

عبرت المتحدثة الاقليمية لوزارة الخارجية الاميركية جيرالدين غريفيث، عن قلقها بسبب “أزمة الطاقة في لبنان”، لكنها في الوقت عينه أشارت الى أنه “نحن الآن على تواصل مع شركائنا في المنطقة لإيجاد سبل لمعالجة أزمة الطاقة في لبنان وفيما يتعلق في قانون قيصر هو يستهدف مؤيدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد في شن الحرب الوحشية ضد الشعب السوري”.
وأوضحت في مداخلة تلفزيونية، عن جر الغاز الى لبنان، أن “ما يهمنا فيما يخص لبنان هي إيجاد سبل للتغلب على أزمة الطاقة ونحن على تواصل مع شركائنا في الأردن ومصر وغيرها من الجهات لإيجاد الحلول الأنسب للشعب اللبناني”.
وكشفت أن “الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفساد على كل الأصعدة”.