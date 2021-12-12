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مسؤولة أمريكية: نبذل كل ما في وسعنا لمكافحة الفساد في لبنان

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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عبرت المتحدثة الاقليمية ل​وزارة الخارجية الاميركية​ ​جيرالدين غريفيث​، عن قلقها بسبب “أزمة ​الطاقة​ في لبنان”، لكنها في الوقت عينه أشارت الى أنه “نحن الآن على تواصل مع شركائنا في المنطقة لإيجاد سبل لمعالجة أزمة الطاقة في لبنان وفيما يتعلق في ​قانون قيصر​ هو يستهدف مؤيدي نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ في شن الحرب الوحشية ضد ​الشعب السوري​”.

وأوضحت في مداخلة تلفزيونية، عن جر الغاز الى لبنان، أن “ما يهمنا فيما يخص لبنان هي إيجاد سبل للتغلب على أزمة الطاقة ونحن على تواصل مع شركائنا في ​الأردن​ و​مصر​ وغيرها من الجهات لإيجاد الحلول الأنسب للشعب اللبناني”.

وكشفت أن “​الولايات المتحدة​ تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفساد على كل الأصعدة”.

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