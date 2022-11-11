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مسؤولة أمريكية: وجود حكومة تصريف أعمال أفضل من عدمه

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2022 9:31 مساءً
الولايات المتحدة لبنان

الولايات المتحدة لبنان

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أكدت المسؤولة الادارية الاميركية سامنتا باور أن “الولايات المتحدة الأميركية تهتم لأمر اللبنانيين وقد قدمت التزامًا إضافيًا بحوالي 72 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني وبعض اللاجئين”.

وفي حديث لقناة الـ”LBCI”، قالت باور: “الشلل السياسي لا يساعد وما من إصلاحات اقتصادية للإفراج عن استثمارات في لبنان الا اذا كانت هناك حكومة، ولذلك يتعين على السياسيين التحرك بشكل أسرع بكثير لوضع مصالح الشعب على رأس أولوياتهم”.

وفي موضوع الترسيم، قالت باور: “في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الولايات المتحدة لم تستسلم أبدًا وقامت بالاستثمار دبلوماسيًا وآمل أن تكون قد لعبت دورًا بناءً في الكواليس”.

وأكدت على أن هناك قائمة طويلة من الإصلاحات التي قال صندوق النقد الدولي إنها ضرورية من أجل الافراج عن 3 مليارات دولار اميركي وأبعد من ذلك استقلالية القضاء والطريق نحو تحسين الذات سيوصل لبنان الى إنهاء الفساد.

وجددت باور التذكير بأن هناك خطوات يمكن أن تقوم بها حكومة تصريف الأعمال ويجب أن تتصرف على وجه السرعة وهناك حاجة إلى قيادة وهيكلية دائمة وأعتقد أن وجود حكومة تصريف أعمال أفضل من عدم وجودها.

كما أعلنت باور عن 22 مشروعًا جديدًا للطاقة الشمسية ستقوم USAID بتمويلها بالإضافة إلى المشاريع الـ41 التي نفذت في السنوات القليلة الماضية

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