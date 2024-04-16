مسؤولة بمفوضية اللاجئين: ندعم حق النازحين بالعودة بحرية لوطنهم

أكدت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دلال حرب، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/أبريل 2024، على أهمية دعم واحترام حق النازحين في العودة إلى وطنهم بحرية وطوعيًا، وفقًا للمبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية.

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشارت دلال حرب إلى أن النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، ولكن يتوقف قرارهم على عوامل متعددة، منها السلامة، والأمن، والسكن، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتأمين سبل العيش.

وأكدت حرب استمرار التعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا من خلال تسجيل أسمائهم. يتضمن التعاون أيضًا تقديم المشورة والدعم للنازحين والتواجد في نقاط المغادرة قبل عودتهم، بهدف ضمان عودة آمنة ومستدامة.

وتؤكد مفوضية اللاجئين على أهمية احترام حقوق الإنسان والحفاظ على سلامة النازحين وضمان توفير الظروف الملائمة لعودتهم إلى وطنهم بحرية وطوعيًا.