مسؤولة فرنسيّة في اليرزة.. وثقةٌ بقدرة اللبنانيّين على تجاوز الأزمة!

التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي وسكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور جويل غاريو – مايلام، وتمّ خلال اللقاء البحث في العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التعاون المستمر بين جيشي البلدين.

وأعربت السيناتور غاريو – مايلام عن ثقتها “بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمة التي ترخي بثقلها على لبنان”، وأكدت “وقوف فرنسا الدائم إلى جانبه في مختلف المجالات لا سيما العسكرية منها”.

أما الوزير سليم، فنوه بالدعم الفرنسي المستمر للبنان والمبادرات الهادفة لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها”، مقدّرًا “التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة فرنسا في اليونيفيل والتنسيق الدائم مع الجيش في مجالات التدريب والتجهيز”.

وثمّن سليم عاليًا لفرنسا “وقوفها الدائم إلى جانب لبنان”، مشددًا على “أهمية أن يتّخذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لمساندة الموقف اللبناني الداعي لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم”، متمنيًا على السيناتور غاريو – مايلام “التعبير عن الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي”.